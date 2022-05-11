Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM К решению проблемы свалки в Шуваловском лесу на северной окраине Петербурга планируют привлечь правительство Северной столицы. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге.

Парк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Петербурге проводят благоустройство территории Шуваловского карьера. Но для жителей района Коломяги острым остаётся вопрос ликвидации свалки в лесу и так называемой «керосиновой линзы» на территории завода по производству вертолетных двигателей «Климов». Стоит отметить, что работы уже ведутся на карьере. Эту территорию очищают экологические организации и активисты.

«Что касается свалки, я неоднократно направлял запросы в различные инстанции, вплоть до природоохранной прокуратуры, но «воз и ныне там». Буду обращаться к губернатору за помощью в решении этого вопроса», — отметил вице-спикер Законодательного собрания, член фракции «Единой России» Николай Бондаренко.

Депутат также сообщил, что на территории Шуваловского карьера и леса необходимо создать зону отдыха для местных жителей. К тому же бюджет города предусматривает реализацию проекта на местности до 2024 года. Проектирование начнётся уже в 2022 году.