Магас, 11 мая 2022, 13:06 — REGNUM В министерстве природных ресурсов и экологии Ингушетии назначен новый руководитель. Должность министра занял Ахметхан Шадиев, ранее работавший заместителем главы ведомства, пишет интернет-газета «Ингушетия».
Ахметхан Шадиев пришел на работу в минприроды в начале 2019 года. До этого он занимал должность заместителя председателя общественного совета при департаменте по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Министром природы республики с мая 2020 года работал Магомед Евлоев. Спустя год его назначили первым вице-премьером. Исполнял обязанности министра Ахметхан Шадиев.
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