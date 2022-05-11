Магас, 11 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В министерстве природных ресурсов и экологии Ингушетии назначен новый руководитель. Должность министра занял Ахметхан Шадиев, ранее работавший заместителем главы ведомства, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Orenburg-gov.ru Назначение

Ахметхан Шадиев пришел на работу в минприроды в начале 2019 года. До этого он занимал должность заместителя председателя общественного совета при департаменте по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Министром природы республики с мая 2020 года работал Магомед Евлоев. Спустя год его назначили первым вице-премьером. Исполнял обязанности министра Ахметхан Шадиев.

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