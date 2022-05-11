Екатеринбург, 11 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проверили качество воздуха из-за смога. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, сообщили журналистам в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Смог

Загрязнение воздуха зафиксировано в двух городах Среднего Урала: Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Здесь превышены допустимые концентрации диоксида серы и нормы по взвешенным частицам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая Екатеринбург накрыл смог. Причиной стал пожар в Берёзовском городском округе.