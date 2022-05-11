Могадишо, 11 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. При взрыве на дороге в столице Сомали погибли не менее четырех человек и в том числе — трое сотрудников полиции, еще восемь человек были ранены. Об этом 11 мая сообщает портал Hiiraan со ссылкой на данные местной полиции.

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Отмечается, что террористический акт произошел на перекрестке около дороги, которая ведет в международный аэропорт и его целью был автомобильный кортеж начальника полиции Могадишо Фархана Кароле.

При этом уточняется, что последний остался жив и в результате взрыва пострадали прохожие и его телохранители. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что по меньшей мере десять бурундийских миротворцев Африканского союза (АС) погибли в результате нападения террористов на военную базу в Сомали