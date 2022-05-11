Санкт-Петербург, 11 мая 2022, 13:39 — REGNUM Онлайн-табло петербургского международного аэропорта «Пулково» вновь функционирует после проведения технических работ. Об этом 11 мая свидетельствуют данные сайта аэропорта.
На сайте воздушной гавани завершились технические работы. Теперь вылетающим пассажирам и встречающим вновь доступна информация о вылете и прилёте, о задерживающихся и отменённых рейсах.
Напомним, что онлайн-табло аэропорта не было доступно немногим более суток.
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