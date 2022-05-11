Мадрид, 11 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Официальное государственное издание Испании опубликовало постановление о назначении Эсперансы Кастелейро на должность главы Национального центра разведки. Об этом пишет агентство EFE.

Efraimstochter Флаг Испании

Предыдущая глава испанской разведки Пас Эстебан была освобождена от своих обязанностей после споров, вызванных слежкой за мобильными телефонами ряда каталонских политиков с помощью системы Pegasus.

Согласно двум официальным постановлениям по данному вопросу, увольнение Эстебан и назначение Кастелейро произошло по предложению министра обороны Испании Маргариты Роблес и после обсуждения в Совете министров.