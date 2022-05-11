Сеул, 11 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В апреле 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 865 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 14 месяцев подряд.

Известно, что на конец апреля текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,08 млн человек.

Количество работающего населения в гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 27 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 11 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 230 тыс. человек, в сфере государственного управления — на 91 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,1%, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 1% и составил 3%.