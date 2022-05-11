Уровень безработицы в Южной Корее сократился до 3%
Сеул, 11 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В апреле 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 865 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.
Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 14 месяцев подряд.
Известно, что на конец апреля текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,08 млн человек.
Количество работающего населения в гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 27 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 11 тыс. человек.
С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 230 тыс. человек, в сфере государственного управления — на 91 тыс. человек.
Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,1%, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень безработицы сократился на 1% и составил 3%.