Брюссель, 11 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Евросоюз на Украине пытается «ослабить военную машину России». Об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

При этом он подчеркнул, что ЕС «не хочет воевать с Россией». По его словам, Евросоюз не участвует в конфликте, но принимает одну из сторон.

«Мы хотим ослабить военную машину России […] Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, для этого Евросоюзу следует «сделать больше, чем уже делали до сих пор».

«Поставлять оружие Украине, ослаблять российскую экономику, изолировать Россию на международном уровне», — добавил Боррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что сообщество не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а напротив, пытается сдержать его «как в пространственном измерении», чтобы конфликт не затрагивал другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не использовалось более смертоносное оружие.