Париж, , 12:15 — REGNUM Посол Франции на Украине Этьен де Понсен подробно рассказал о поставках французского оружия, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Помощь, которую мы оказываем, отвечает именно украинским запросам», — пояснил посол, добавив, что регулярно обменивается информацией с министерством обороны Украины.

Этьен де Понсен уточнил содержание поставок.

«В начале они просили много средств безопасности. А теперь просят более конкретные виды вооружения», — заявил посол Франции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал о возможном вступлении Украины в Евросоюз.

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