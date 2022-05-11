Посол Франции рассказал о поставках оружия на Украину
Париж, 11 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен подробно рассказал о поставках французского оружия, сообщает Le Parisien.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Франция
«Помощь, которую мы оказываем, отвечает именно украинским запросам», — пояснил посол, добавив, что регулярно обменивается информацией с министерством обороны Украины.
Этьен де Понсен уточнил содержание поставок.
«В начале они просили много средств безопасности. А теперь просят более конкретные виды вооружения», — заявил посол Франции на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал о возможном вступлении Украины в Евросоюз.