Биробиджан, 11 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Еврейской АО в Биробиджане вечером 10 мая состоялся флешмоб «Звезда Победы», в котором приняли участие городские автоклубы, сообщил телеграм-канал полпредства в ДФО.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

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На стадионе «Дружба» 65 автомобилей выстроили в форме звезды и слова «Победа». На построение было потрачено около 2 часов.

В 2019 году автоклубы выстроили машины на площади Ленина в «Вечный огонь», а в 2021 — «Звезду ЕАО».

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Южно-Сахалинска утром 11 мая обнаружила на мусорке прислонённый к бакам портрет фронтовика Павла Лукьянова, написало Sakh. online.