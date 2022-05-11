Южно-Сахалинск, 11 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Жительница Южно-Сахалинска утром 11 мая обнаружила на мусорке прислонённый к бакам портрет фронтовика Павла Лукьянова, написало Sakh. online.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

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Фотографию участника Великой Отечественной войны женщина нашла на помойке между домами по улице Комсомольская, 152 и Хабаровская, 2.

«Я выхожу и вижу, что этот портрет на помойке лежит. Вчера вечером его не было, видимо, сегодня утром кто-то выходил из этих домов и выкинул. Ужасно неприятная картина, что говорить. Он был без палочки, а фотография в рамочке была. Я не думаю, что кто-то свое вот так выкинул, может, кому-то поручили нести его во время акции, а он вот так вот выбросил», — рассказала жительница Сахалина.

Женщина считает, что взрослый человек не мог так поступить с портретом фронтовика. Она уверена, что виновника необходимо найти и заставить извиниться.

«Если ты хочешь от нее избавиться, порви ее хотя бы. Но не выставлять же ее прямо в рамке около мусорного контейнера, словно говоря: «Вот тебе доска памяти — мусорка». Чем мы тогда отличаемся от тех же нацистов, которые сейчас демонстративно сносят наши памятники, а сами делаем вот такое?» — сказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Бессмертный полк» является не только «данью уважения» героям войны, но это и «кровная связь поколений». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.