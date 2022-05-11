Рига, , 11:33 — REGNUM Находящиеся в Латвии украинские беженцы и в этой стране оскверняют памятники советским воинам. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.

Он подчеркнул, что беженцы с Украины ведут себя «развязано»

«Украинские беженцы […] пытаются помогать местным националистам в уничтожении российских военных мемориальных объектов, оскверняют эти памятники», — указал дипломат, подчеркнув, что все эти действия остаются безнаказанными.

По словам Ванина, в Латвии находятся порядка 30 тыс. украинских беженцев, а Рига, завешанная флагами Украины, теперь напоминает большой украинский город.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Риге, комментируя высказывания бывшего мэра Крустпилсского края Гундарса Калве, который сорвал артиллерийское орудие с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе, заявили, что Латвии следует перестать «воевать» с советским мемориальным наследием.