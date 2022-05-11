Доха, , 11:09 — REGNUM Репортёр катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшая в Палестине, стала жертвой «израильского терроризма». Об этом говорится в заявлении помощницы министра иностранных дел Катара Лолвы аль-Хатер, опубликованном 11 мая в Twitter.

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа Beivushtang

По её словам, израильские военнослужащие на Западном берегу реки Иордан выстрелили в лицо журналистке, одетой в жилет для прессы и шлем. Абу Акле освещала нападение «оккупационных сил» на лагерь беженцев в Дженине.

«Этот спонсируемый государством израильский терроризм должен прекратиться, безоговорочная поддержка Израиля должна прекратиться», — подчеркнула аль-Хатер.

В пресс-службе армии Израиля предположили, что журналисты могли пострадать от рук боевиков. Израильская сторона проводит проверку в связи с происшествием.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские военные вели огонь с использованием боевых патронов, когда журналистка катарского телеканала освещала армейский рейд в лагере беженцев. Она скончалась от ранения в голову. Другой журналист Али ас-Самуди получил ранение и был госпитализирован.

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