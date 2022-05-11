Москва, 11 мая 2022, 11:04 — REGNUM В США найдётся большое число желающих поделить деньги, выделенные Вашингтоном на помощь Киеву. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чём мне уже довелось недавно тут сказать», — написал Медведев.
Он назвал очевидным тот факт, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики»: «Её цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире».
Медведев подчеркнул, что у США не выйдет сделать это: «Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. А вот цели спецоперации будут достигнуты».