Астана, 11 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Банки Казахстана вынуждены поддерживать санкции, объявленные западными странами против российских банков. Об этом 11 мая сообщила журналистам председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

«Эти запрещённые операции. Мы следим, чтобы они не проводились в отношении санкционных лиц и организаций», — сказала Абылкасымова.

По её словам, в противном случае казахстанские банки могут попасть под вторичные санкции. При этом она пообещала, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет помогать «дочкам» российских банков в республике сменить собственников, чтобы уйти от санкций. В этом случае риски вторичных санкций для банков Казахстана значительно снизятся.

Напомним, ранее Абылкасымова сообщила, что руководство дочерних банков Сбербанка и ВТБ в Казахстане намерено сменить собственников для ухода от антироссийских санкций.