Москва, 11 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Санкции, которые США и ЕС вводят против РФ, разрушительны не только для российской экономики, но и для европейской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ шансы использовать криптовалюты для борьбы с санкциями.

Криптовалюта

«Сегодня финансовые санкции против России — важная часть гибридной войны, развязанной против нашей страны. Однако санкции разрушительны не только для экономики России, но и для ЕС. Именно этим можно объяснить сложности прохождения шестого пакета санкций ЕС в Германии, Австрии и Венгрии, экономика которых получит шок резкого роста себестоимости производимой продукции, — сказал Ильинский. — И некоторые эксперты рассматривают возможность использования криптовалют для снижения эффективности западных финансовых санкций».

Как отметил профессор, криптовалюты представляют собой денежный суррогат или заменитель законного платежного средства или денег вообще, который выполняет часть их функций, таких как средство обращения, платежа или сбережения. Криптовалюта — это нерегулируемый децентрализованный цифровой актив, который существует только в электронной сети — распределенном реестре в виде данных. Поэтому криптовалюты чрезвычайно волатильны, и риск потерять свои деньги очень высок в результате взлома биржи криптовалют или ее принудительного банкротства.

«Обеспечить криптовалютами платежи объемом более 200 млрд долларов в год чрезвычайно затруднительно с технической и правовой точки зрения. Однако для решения отдельных вопросов РФ может использовать криптовалюты довольно эффективно. Реальной альтернативой криптовалютам могут стать цифровые валюты центральных банков. В Китае успешно ведется работа по созданию системы цифрового юаня», — сказал Ильинский.

Напомним, что ранее эксперты МВФ предупредили о том, что санкции, введенные против России, могут привести к росту популярности криптовалют в РФ.