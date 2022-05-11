Берёзовский, Свердловская область, 11 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Смог в Екатеринбурге вызван природным пожаром в Берёзовском городском округе Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

Смог

По данным ведомства, пожар уже локализован и не угрожает населённым пунктам и объектам экономики. Площадь возгорания составляет 62 гектара. В тушении пожара задействованы 25 человек и 10 единиц спецтехники.

Сотрудники МЧС по Свердловской области советуют гражданам соблюдать правила безопасного поведения в период смога. В частности, рекомендуется ограничить пребывание на улице, не открывать окна в жилых и служебных помещениях, сохранять физическую активность и ограничить курение и потребление алкоголя.