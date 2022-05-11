Канберра, 11 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс в ходе пресс-конференции заявил, что военные усилия Китая вызывают тревогу у австралийских властей, поскольку азиатская сверхдержава хочет «окружить» континент своими военными базами. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В то же время Джойс заверил австралийских избирателей, что пока ничего страшного не произошло.

«Сейчас тактическая позиция у Китая точно такая же, и в этой избирательной кампании крайне важно, чтобы австралийский народ полностью осознавал это. Это не паникерство. Это реальность, которую мы должны принимать», — отметил политик.

В то же время, подчеркнул Джойс, признаки ухудшения ситуации наблюдаются.

«Совершенно очевидно, принимая в расчет их желание иметь военные базы, что они начинают процесс окружения Австралии и они хотят, как минимум, запугать или устрашить Австралию», — сказал он.