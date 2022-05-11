Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на границе Индии с Непалом
Нью-Дели, 11 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На границе Индии с Непалом зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,9. Об этом 11 мая сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение
Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 121 км в северо-восточном направлении от города Халдвани в индийском штате Уттаракханд, в котором проживает около 139 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.
При этом информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северных территориях Аргентины, где страна граничит с Чили.