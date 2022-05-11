Кишинёв, 11 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В министерстве обороны Молдавии не видят рисков, что республика будет вовлечена в вооруженный конфликт, развернувшийся в ходе спецоперации России по денацификации Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы молдавского минобороны.

Gzt.md Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия)

В военном ведомстве ответили на заявление главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, что в России якобы планируют создать на украинской территории коридор, который будет доходить до Приднестровья.

«У нас есть чёткие планы действий по предотвращению любых сценариев дестабилизации», — отметили в минобороны Молдавии.

Напомним, в апреле исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Вооружённых сил России Рустам Миннекаев сообщил на одном из собраний, что контроль над южной частью Украины даст выход к Приднестровью, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».