Москва, 11 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Роспотребнадзор организовал ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха в тех регионах, где зарегистрированы природные лесные пожары — в Иркутской, Курганской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Хабаровском, Красноярском крае и Бурятия, сообщается 11 мая на сайте ведомства

Лесной пожар

Исследовано на содержание загрязняющих веществ и продуктов горения, образующихся при лесных пожарах, около 400 проб атмосферного воздуха населенных мест.

В ходе исследований выяснилось, что в настоящий момент качество атмосферного воздуха в регионах России, попавших зону лесных пожаров, соответствует гигиеническим требованиям. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Иркутской области произошло 52 пожара, из которых 13 случаев — горение мусора и 15 ландшафтных пожаров.

Читайте подробнее: Лесоохрана и лесные пожары: органам власти не хватает гибкости для манёвра?