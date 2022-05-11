Москва, 11 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Москве в шести технопарках в результате модернизации и создания новых технопарков появится 6,8 тыс. рабочих мест. объём инвестиций в создание технопарков составит 14,5 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Psnp.ru Технопарк

Так, в технопарке «Строгино» строится новый объект, идет модернизация четырех существующих зданий. Второй технопарк планируется создать на месте завода им. Лихачева. В технопарк «Калибр» расширяет производственные площади.

Мультимедийный технопарк появится рядом с телецентром «Останкино». Новый технопарк создадут на месте Московского насосного завода. В технопарке в Зеленограде инвестор построит три лабораторных и три производственных корпуса.

Как сообщает ИА REGNUM, в настоящее время в Москве реализуется 13 инвестиционных проектов по развитию и созданию технопарков.

Читайте также: Пять новых технопарков появятся в Москве за пределами ТТК