Брюссель, , 08:26 — REGNUM Посредником в переговорах между Россией и Украиной не может стать Европейский союз. Об этом 11 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не мы (Евросоюз). Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — сказал он.

Также глава евродипломатии отметил, что для Евросоюза в качестве такого посредника не подходит Китай, так как он поддерживает Россию. При этом Боррель указал, что у Турции хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, и добавил, что лучше всего на эту роль, по его мнению, подошла бы ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Эллис высказал мнение, что власти Турции не могут отказаться от сотрудничества с Россией из-за очень тесных торговых отношений.