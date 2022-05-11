Вашингтон, 11 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Власти Турции не могут отказаться от сотрудничества с Россией из-за очень тесных торговых отношений, считает обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Эллис.

ИА REGNUM Россия и Турция

По его словам, Анкара сильно зависит от Москвы из-за поставок газа и строительства атомной электростанции «Аккую».

Кроме того, турецкие власти надеются на рекордный туристический сезон, который могут обеспечить российские туристы. Так, авиакомпания Turkish Airlines выделила для туристов из РФ на предстоящий сезон 1,5 млн мест.

Поэтому, считает Эллис, Анкара ни при каких обстоятельствах не будет «раскачивать лодку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что о негативной ситуации с туристами из России в Турции из-за украинско-российского кризиса не может быть и речи.

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