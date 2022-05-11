Лос-Анджелес, США, 11 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Компания Riot Games, разрабатывающая League of Legends, подала в суд на китайскую Shanghai Moonton Technology, создавшую игру Mobile Legends: Bang Bang. Об этом 11 мая сообщает журнал PC Gamer.

Downloadsource.fr Постер игры League of Legends от компании RIOT Games

Истец заявил, что ответчик уже достаточно продолжительное время сознательно использует интеллектуальную собственность, принадлежащую Riot Games, которая имеет отношение к популярной игре League of Legends: Wild Rift. Он также написал в исковом заявлении, что китайская компания «предприняла агрессивные шаги, чтобы замаскировать свою незаконную деятельность».

Например, после того, как ранее Riot Games сообщила Google об игре MOBA 5v5, нарушающей её интеллектуальные права, Shanghai Moonton Technology удалила её из каталога магазина Google Play, но вскоре выложила туда Mobile Legends: Bang Bang, которая по сути является тем же самым продуктом. Разработчики отметили, что неоднократно предупреждали ответчика, но он продолжил нарушать закон и получать прибыль, паразитируя на чужой интеллектуальной собственности.

Отметим, что конфликт между Riot Games и Shanghai Moonton Technology длится уже на протяжении пяти лет. Впервые разработчик League of Legends подал в суд на китайского конкурента ещё в июле 2017 года.