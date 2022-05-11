Джакарта, 11 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой Ирианой Джоко Видодо прибыли на военную базу в Вашингтоне (США), сообщает Kompas.

Джоко Видодо

Президента также сопровождают глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, министр торговли Мухаммад Лутфи.

Глава государства проведет серию рабочих визитов 11–13 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии примет участие в специальном саммите АСЕАН-США в Вашингтоне, округ Колумбия, 12–13 мая 2022 год.