«Гигафабрика» Tesla в Шанхае нарастила производство автмообилей
Шанхай, Китай, 11 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. По данным компании, к 30 апреля с конвейера шанхайской «гигафабрики» американского автопроизводителя Tesla сошло в общей сложности 10 000 автомобилей с тех пор, как 19 апреля после короткого перерыва производство возобновилось, сообщает агентство Синьхуа.
За первые четыре месяца этого года завод Tesla в Шанхае поставил 183 686 автомобилей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и уже превышает общий показатель за 2020 год. Из-за последнего всплеска COVID-19 в городе Шанхайская «гигафабрика» приостановила производство более чем на 20 дней.
Компания сообщила, что ее завод в Шанхае уже начал производство автомобилей для экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.
Шанхайская гигафабрика Tesla — первое полностью иностранное предприятие по производству автомобилей в Китае. Поставки с шанхайской «гигафабрики» в прошлом году составили 484 130 автомобилей, что на 235% больше, чем в 2020 году, и составляет 51,7% от мировых производственных мощностей Tesla в 2021 году.