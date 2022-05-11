Чита, 11 мая 2022, 07:33 — REGNUM Забайкалец, заместитель командира штурмового авиаполка, подполковник Дмитрий Литвинов удостоен звания Героя России. Как сообщает пресс-служба правительства региона, награду ему вручил министр обороны России Сергей Шойгу.

Заместитель командира штурмового авиаполка, подполковник Дмитрий Литвинов
Заместитель командира штурмового авиаполка, подполковник Дмитрий Литвинов
Минобороны РФ

Дмитрий Литвинов во время выполнения боевой задачи вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. После того как российские летчики поразили вражеский опорный пункт, ведомый самолет подвергся обстрелу ракетой ПЗРК противника, в результате которого вышел из строя левый двигатель и произошла потеря управления.

«Подполковник Дмитрий Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление. В этот момент по подбитому самолету была выпущена вторая ракета.

Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания, Дмитрий Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение, — прикрыть его своим самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от самолета. Своими действиями подполковник спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику», — сообщают в Минобороны России.

Напомним, специальная военная операция России на Украине продолжается уже более 10 недель. За это время от националистов удалось освободить значительную часть территорий ЛНР и ДНР. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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