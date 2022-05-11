Буэнос-Айрес, 11 мая, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,8 было зарегистрировано сейсмологами на границе Аргентины и Чили. об этом 11 мая сообщает Геологическая служба США.

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 02:06 мск 11 мая, эпицентр располагался в 79 км на юго-восток от поселения Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, в провинции Сальта. Проживает в населённом пункте около 4 тыс. человек. Административный центр провинции, город Сальта является самым густонаселённым из городов рядом с эпицентром (проживает около 513 тыс. человек), располагался от него в 186 км на юго-восток.

Расстояние от эпицентра землетрясения до чилийской границы составило около 50 км на запад. Очаг подземных толчков находился на глубине 194 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,5, зафиксированном сейсмологами в Перу.