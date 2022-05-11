Пекин, , 05:54 — REGNUM Заместитель председателя Постоянного комитета Народного собрания провинции Цзянси Гун Цзяньхуа был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК). Он также был снят с государственной должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщил во вторник главный орган страны по борьбе со взяточничеством, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Наказание было вынесено после расследования, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной с одобрения Центрального комитета КПК. Гун воспользовался своим положением, чтобы помочь другим в продаже земли и разработке проектов, и незаконно получил взамен огромную сумму денег и ценностей.

Он грубо нарушил партийную дисциплину и совершил служебное преступление. Он также подозревается в получении взяток, сообщил главный орган по борьбе со взяточничеством. В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить его из партии и с государственной должности и конфисковать его незаконные доходы. Его дело будет передано для судебного разбирательства.