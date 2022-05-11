Хабаровск, , 03:11 — REGNUM В Хабаровске в десяти пунктах временного размещения проживают 549 вынужденных беженцев с Украины.

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С ними активно работают специалисты разных служб и организаций.

«17 детей беженцев устроены в детские сады, в школах продолжат учиться 27 человек после прохождения полного медицинского осмотра. Среднее специальное и высшее образование продолжат получать шесть приезжих.

Взрослые трудоспособного возраста прошли анкетирование по трудоустройству: сейчас наша задача максимально быстро помочь с работой. У части мужчин и женщин есть богатый опыт по ведению сельского хозяйства — им мы поможем оформить дальневосточный гектар», — написал в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик более 8,7 тыс. человек.