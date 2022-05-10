Рига, 11 мая, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Ковёр из 77 рядов цветов в честь 77-й годовщины Победы над нацизмом выложили у монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков жители города. Об этом 11 мая сообщил портал delfi. lv.

Флаг Латвии становится коричневым

Утором 10 мая жители города увидели, что все цветы, которые люди принесли к памятнику советским воинам-освободителям, городские власти убрали с помощью трактора. Тогда к монументу Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков с цветами пришли даже те горожане, кто обычно не принимает участия в таких мероприятиях.

К наступлению тёмного времени суток возле мемориала образовался огромный ковёр из цветов и свечей, зажжённых в память о погибших в Великой Отечественной войне. Рижские власти обещали «ничего не делать с цветами, которые будут возложены у мемориала во вторник», но жители города не верят обещаниям администрации и даже установили дежурство возле памятника.

К ночи у мемориала в усиленном режиме стала работать полиция. Также отмечается, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в своём Twitter обвинил главу МВД страны Марию Голубеву в том, что она допустила празднование Дня Победы в Риге.

«Происходившему сегодня в Пардаугаве (район Риги — ред.) нет оправданий», — заявил глава латвийского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посольстве России в Латвии назвали «беспредельным хамством» уборку рижскими муниципальными властями трактором цветов, возложенных к памятнику Освободителям Риги.