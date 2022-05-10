Барселона, Испания, 10 мая, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче 36-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Сельтой» из Виго. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре Тер Штеген, Даниэль Алвеш, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Хорди Альба, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Гави, Ферран Торрес, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Сельта»: Матиас Дитуро, Нестор Араухо, Джозеф Аиду, Хавьер Галан, Кевин Васкес, Денис Суарес, Фран Бельтран, Франко Серви, Брайс Мендес, Тиаго Гальярдо, Яго Аспас.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом.

В последний раз «Барселона» и «Сельта» играли между собой 6 ноября 2021 года в матче тринадцатого тура чемпионата Испании. Тот матч завершился со счетом 3:3, а забитыми мячами отметились Ансумане Фати (5’ Хорди Альба), Серхио Бускетс (18’ Николас Гонсалес), Мемфис Депай (34’ Хорди Альба), Яго Аспас (52’, 90+6’ Хавьер Галан) и Нолито (74’ Франко Серви).