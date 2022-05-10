Врио главы Рязанской области назначен экс-глава Росстата
Москва, 10 мая, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с назначенным врио главы Рязанской области Павлом Малковым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Вы были заместителем председателя правительства в данном случае Саратовской области. То есть Вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика. И в Министерстве экономического развития России работали, наверняка изучали Рязанскую область — самый центр, самое сердце России», — отметил президент и поинтересовался, как Малков видит основные проблемы региона и перспективы развития.
«Конечно, я много раз был в Рязани и по служебной необходимости, и с личными визитами. Очень интересный, яркий регион, замечательный своей историей, культурой и, конечно же, людьми. Люди — это главный приоритет. В первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей и точечно начать их решать», — рассказал о своих планах врио главы региона.
Также Малков планирует параллельно разрабатывать стратегию развития региона и прорабатывать вопросы позиционирования Рязанской области в современных экономических реалиях. Он полагает, что на это уйдет примерно месяц.
«Хорошо, договорились», — поддержал инициативу президент и выразил надежду, что новый руководитель основательно погрузится в проблемы Рязанской области.
Напомним, до назначения в Рязань Малков с 2018 года возглавлял Росстат. До этого занимал посты в различных министерствах Саратовской области, а также в Министерстве экономического развития России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона на следующий срок. Также Любимов добавил, что он всегда считал важной работу на благо области, которая, по его словам, за время нахождения его на этом посту, стала ему родной. При этом глава региона указал, что ему многое удалось сделать за время своей работы.
Малков Павел Викторович родился 29 января 1980 года в Саратове. В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2008–2009 гг. — обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе MBA, специализация «Информационный менеджмент».
В 2001–2003 гг. работал в коммерческих организациях, в 2003–2006 гг. — на различных должностях в правительстве Саратовской области.
В 2006–2009 гг. — заместитель министра экономического развития и торговли Саратовской области. В 2009–2010 гг. — заместитель директора промышленного предприятия ЭПО «Сигнал».
В 2010–2012 гг. — глава комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра правительства Саратовской области.
В 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.
В 2012–2017 гг. — заместитель директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России, в 2017–2018 гг. — директор департамента.
С декабря 2018 года распоряжением правительства РФ назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики.
Классный чин — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В 2018 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, двое детей.
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