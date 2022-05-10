Донецк, 10 мая, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Более 25 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 28 украинских националистов, одну БМП, один танк, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», два бронированных и три грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили две БМП, одну самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», два 120-мм миномётов и два грузовых транспортных средства с боеприпасами.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражено более 70 военных объектов Украины в течение дня.