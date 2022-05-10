Москва, 10 мая, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с назначенным врио главы Кировской области Александром Соколовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Orenburg-gov.ru Назначение

Соколов рассказал, что начинал работу как учитель истории, также в его биографии есть такой штрих — воспитатель группы продленного дня в школе. Перед назначением в Кировскую область Соколов занимал пост заместителя губернатора Костромской области, курирующий внутреннюю политику.

«Кировская область — это и достаточно серьёзное промышленное производство, перспективы хорошие, ресурсная база очень хорошая», — отметил Путин.

Отвечая на вопрос президента о знакомстве с новым регионом, Соколов заверил, что изучает регионы, ознакомился и с Кировской областью.

«Не скажу, что знаю назубок все проблемы, которые там есть, но я понимаю, что это и серьёзный лесопромышленный комплекс, это и промышленные предприятия, тяжёлая промышленность. Есть интересный опыт и сельского хозяйства, и строительства», — рассказал свое видение Соколов.

Путин пожелал новому руководителю региона удачи.

Отметим, перед назначением в Кировскую область Соколов занимал пост референта кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой пост досрочно покинул губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он поблагодарил команду правительства региона и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу.

Васильев уточнил, что переходит работать на федеральный уровень.

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