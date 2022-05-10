Иерусалим, , 20:03 — REGNUM Самолет авиакомпании Anadolujet рейса Тель-Авив — Стамбул (TK-7709) вернулся из-за снимка, который прислали ряду пассажиров. На данном фото была запечатлена авиакатастрофа, передает Star.

Когда самолет начал движение к взлетно-посадочной полосе, на мобильные телефоны нескольких пассажиров поступила фотография, которая демонстрирует кадры авиакатастрофы другого авиаперевозчика.

Пассажиры рассказали об этом бортпроводникам. После этого капитан связался с диспетчерской вышкой аэропорта Бен-Гурион и сообщил о ситуации.

Борт был возвращен на стоянку из соображений безопасности. Силы безопасности осмотрели лайнер, и ничего подозрительного не нашли.