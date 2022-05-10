Валенсия, Испания, 10 мая, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, в Валенсии на стадионе «Месталья» «Валенсия» в матче 36-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 встретится с «Бетисом» из Севильи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Муктар Диакаби, Димитри Фулькье, Омар Альдерете, Тьерри Коррейя, Урош Рачич, Илайш Мориба, Хесус Алькальде, Карлос Солер, Хуго Дуро, Брайан Хиль Сальватьерра.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Марк Бартра, Алекс Морено, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Набиль Фекир, Вильям Карвлью, Серхио Каналес, Гидо Родригес, Родри, Виллиан Жозе.

На данный момент «Валенсия» с семнадцатью десятью победами, одиннадцатью поражениями и 44-мя набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис», набрав 58 очков, располагается на пятом месте.