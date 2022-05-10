Москва, 10 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В России участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 12 млн человек. Об этом 10 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, заявление которой обнародовано на сайте ведомства.

Виталий Попов «Бессмертный полк»

«В этом (2022) году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк», — сказала она. — В ней приняли участие свыше 12 млн человек».

Волк добавила, что сотрудниками полиции в полном объеме обеспечен правопорядок во время акции.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая жительница Нью-Йорка в одиночку провела в городе акцию «Бессмертный полк».