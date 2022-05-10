Донецк, , 18:53 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:20 — населенный пункт Невельское — населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Горловку.