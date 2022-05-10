Таганрог, Ростовская область, , 18:07 — REGNUM В Ростовской области подросток получил серьёзные травмы, выпав из окна с высоты второго этажа. Инцидент случился днём 9 мая в Таганроге.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Несчастный случай произошёл в частном доме, расположенном в 6-м переулке примерно в 15:30 мск. 12-летний мальчик играл с братом и хотел перелезть к нему в комнату через окно, но не удержался. Как пишет портал donday.ru, ребёнок получил тяжёлые травмы.

Мальчик госпитализирован в детскую городскую больницу. У него диагностированы закрытый перелом правой голени и ушиб поясничного отдела позвоночника.