Луганск, 10 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 10 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.10 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Золотое-5 и Первомайск из «Градов».