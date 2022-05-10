Москва, , 16:03 — REGNUM Два патента на изобретения для деятельности на поверхности Луны получила ракетно-космическая корпорация «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Луна

Первый патент описывает моноблочную функциональную машину, которая будет использоваться для земляных работ на поверхности Луны. Такие работы потребуются при создании долговременной обитаемой станции.

Один из проектов такой станции предусматривает установку модулей в траншею, которая позже будет засыпана грунтом. Это решение позволит защитить космонавтов от радиации.

Вторая разработка представляет собой мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности. Эта машину может использоваться для оперативного передвижения по поверхности Луны.

Автором изобретений является главный научный сотрудник предприятия Олег Цыганков. Учёный работает в РКК «Энергия» с 1969 года, на его счету более 160 патентов на изобретения в космической отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на июль 2022 года запланирован запуск автоматической станции «Луна-25», которая станет первой отечественной миссией к Луне с 1976 года.

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