Москва, 10 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 10 мая на совещании с членами правительства страны по вопросу «О мерах по сокращению лесных пожаров в Российской Федерации» доложил российскому президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах профилактики и оперативного тушения лесных пожаров. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Сайт Кремля Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил Владимиру Путину о принимаемых мерах профилактики и оперативного тушения лесных пожаров

«Обращу особое внимание: нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо. Если мы видим, что что-то не работает или работает не так, как нужно, нужно ситуацию менять: бороться с пожарами более эффективно, системно, последовательно, повысить качество и уровень всех видов профилактики», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин обратил внимание, что именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров.

«Если же ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы, — мы для этого сегодня коллегию и собрали, чтобы ещё раз об этом открыто поговорить, — напротив, нужно максимально оперативно запрашивать помощь», — заявил президент.

Говоря о мерах, проводимых для сокращения лесных пожаров, губернатор Приангарья предложил продлить срок реализации национального проекта «Экология» до 2030 года и добавить в него пункт по капитальному ремонту специализированной техники.

«Мы видим высокую эффективность нацпроекта «Экология» для системного решения стратегических задач. Каждый год мы прибавляем в объемах работ. Вместе с тем, появляются новые задачи, которые решать нужно так же системно. Проведя анализ, который показал, что стоимость восстановленной техники с учетом ремонта ниже закупочной цены техники, приобретаемой в рамках проекта. Включение в Нацпроект позволит организовать эту работу системно», — считает иркутский губернатор.

Игорь Кобзев доложил президенту, что согласно целевым показателям нацпроекта «Экология», укомплектованность по лесопожарной технике составляет 87,2%.

«К 2024 году обеспечим 100% укомплектование. По поручению служба Гостехнадзора два раза в месяц мониторит состояние лесопожарной техники. Готовность самоходной техники, заявленной в сводный план тушения лесных пожаров на текущий момент составляет 98%», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Говоря о комплексе мер, которые принимаются в регионе для профилактики и оперативного тушения лесных пожаров, он отметил, что анализ горимости лесов за последние три года показал: наиболее тяжелая обстановка и сложное тушение приходится на северные и северо-восточные территории региона. В связи с этим в Иркутской области было установлено новое лесопожарное зонирование. Создано четыре авиаотделения. На 80% увеличена зона применения наземных сил и средств — почти до 6 млн га. На 34% увеличена зона применения авиационных сил и средств — до 53 млн га.

Регион направил предложение в Минприроды России, касающиеся установления целевого показателя сокращения лесных пожаров исходя из среднепятилетнего значения горимости лесов, учитывая оперативность реагирования по наземной зоне и зоне авиации.

Согласно поручению президента, общий объем финансирования на охрану лесов от пожаров в 2022 году в Иркутской области увеличен до 1 млрд 680 млн рублей, в том числе, почти 800 млн рублей — из федерального бюджета. При этом, помощь из бюджета страны выросла на 39% по сравнению с 2021 годом.

«Хочу поблагодарить за увеличение финансирования. При этом мы приняли решение из областного бюджета выделить более 120 млн рублей на создание лесопожарной станции третьего типа, а также 50 млн рублей для капитального ремонта «тяжелой» техники лесопожарных формирований», — доложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также глава региона заявил, что с мая этого года на 35% увеличивается заработная плата лесных пожарных и лиц, участвующих в тушении. Для этого из областного бюджета будет выделено еще порядка 400 млн рублей. С учетом допфинансирования существенно увеличена численность парашютно-десантной пожарной службы (с 310 до 440 человек).

Большое внимание в регионе уделяется мерам профилактики лесных пожаров. В муниципалитетах Иркутской области сформирован состав патрульных, маневренных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп. На территории области создано почти 1700 групп численностью около 6 тыс. человек. На патрулировании лесов в рамках лесной охраны занято почти 500 человек. На сегодняшний день проведено более тысячи контрольно-проверочных мероприятий, в результате которых выявлено 154 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, составлено соответствующее число протоколов. Общая сумма административных штрафов составила почти 4 млн рублей. Органами дознания возбуждено 9 уголовных дел.

Кроме того, упор в рамках пожарной охраны уделяется вопросам добровольчества. Правительством Иркутской области принят соответствующий Закон, определяющий формы поддержки добровольных пожарных. Например, в качестве поддержки мы будем страховать добровольных пожарных.

«Поскольку оперативная обстановка на территории Иркутской области продолжает оставаться сложной, режим чрезвычайной ситуации сохраняем, все силы и средства находятся в постоянной готовности», — сказал губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин 10 мая провел совещание с главами регионов, пострадавших от лесных пожаров. Помимо Игоря Кобзева в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.