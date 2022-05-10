Темрюк, Краснодарский край, 10 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Капитанский мостик на сухогрузе под иностранным флагом загорелся в Азовском море в акватории порта Темрюк Краснодарского края 10 мая.

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«На сухогрузе Aqua на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик, информации о пострадавших пока нет», — приводит слова своего источника Интерфакс.

По предварительным данным, на борту сухогруза перевозится зерно, судно следовало под флагом Вануату. На судне находятся 13 иностранцев — граждане Индии, Турции, Азербайджана.