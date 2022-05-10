Москва, , 13:58 — REGNUM Кибератака на видеохостинг Rutube привела к поражению 90% резервных копий и кластеров. Об этом сообщил технический директор Rutube Андрей Литвинов 10 мая РБК.

Хакер TheDigitalArtist

От кибератаки пострадало более 75% инфраструктуры и баз основной версии видеохостинга. В компании признали, что восстановление системы займёт больше времени, чем ожидалось ранее. При этом в Rutube опровергли опубликованную в ряде СМИ информацию об утрате исходного кода.

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заявил Литвинов.

Кибератака на российский видеохостинг Rutube была совершена 9 мая. В компании заявили, что этот инцидент стал крупнейшей хакерской атакой в истории платформы.

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