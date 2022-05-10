Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 53 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 46 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в 16 городах и районах Ростовской области в наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (22), Боковском районе (семь), Гукове и Таганроге (по четыре). 34% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, около 2% — дети.

С COVID-19 не смог справиться ещё 85-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 373 977 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 361 852 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 897 человек.