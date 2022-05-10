Вильнюс, 10 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. За признание России «террористическим государством» проголосовал сейм Литвы. Об этом 10 мая сообщает местное издание Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Уточняется, что за резолюцию проголосовали единогласно все 128 депутатов сейма.

При этом также они назвали спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины «геноцидом» и призвали к созданию международного трибунала для ее расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая стало известно, что военные Литвы предложили восполнить дефицит войск НАТО.